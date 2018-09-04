НКРСИ разрешила свободно ввозить в Украину компьютеры, гаджеты и гироскутеры при соответствии техрегламенту

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, разрешила свободный ввоз и оборот 15 отдельных типов радиоэлектронных средств, включая компьютеры, аудиосистемы, мобильные телефоны, личный электротранспорт и многое другое при условии их соответствия требованиям Технического регламента радиооборудования от 24 мая 2017 года.

Такое решение принято на заседании НКРСИ во вторник.

"Это решение минимизирует нагрузку на производителей благодаря четкому определению типов РЭС, которые не нужно регистрировать и которые считаются имеющими высокий уровень соответствия существенным требованиям Технического регламента радиооборудования. Однако это не освобождает производителей, импортеров и других субъектов хозяйствования в цепи поставки радиооборудования в Украине, от выполнения их обязанностей по предоставлению качественной продукции", - сообщается на сайте комиссии.

В список товаров, разрешенных к ввозу в Украину и не требующих включения в Реестр РЭС и ИУ, вошли: электронные книги, ноутбуки, планшеты, интерактивные доски и аксессуары к ним, настольные компьютеры, серверы; сотовые телефоны, смартфоны, GPS-навигаторы, часы наручные, "умные часы" (Smartwatch), наручные GPS-трекеры, фитнес-браслеты, беспроводные наушники, громкоговорители, стереогарнитуры, активные акустические системы, мультимедийные колонки, диктофоны, аудиосистемы, домашние кинотеатры, музыкальные центры, мини- и микро-аудиосистемы, автомобильные аудиосистемы, автомагнитолы, радиоприемники, домашние кинотеатры с беспроводным адаптером, радиомодулем, гироскутеры, гироборды, моноколесо с беспроводным адаптером, радиомодулем и т.п.

Применение этих устройств в полосах радиочастот общего пользования и свободный оборот на территории Украины осуществляется при наличии декларации о соответствии требованиям Технического регламента радиооборудования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 355 от 24 мая 2017.

НКРСИ по просьбе Украинского госцентра радиочастот (УГЦР) также внесла в Реестр РЭС и ИУ, запрещенных к применению и ввозу на территорию Украины, информацию о предназначенных для установки вне помещений базовых станций, точек беспроводного доступа, интернет шлюзов и другого аналогичного оборудования, которое используется для организации предоставления телекоммуникационных услуг с рабочим диапазоном частот 2400-2483,5 МГц и выходной мощностью передатчика более 101 мВт (20,04 дБм).