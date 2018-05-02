Новая стартовая цена ОПЗ при приватизации составит $54 млн – Щуриков

Новая стартовая цена ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) при приватизации составит $54 млн, сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам неизвестно", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.