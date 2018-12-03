Новые санкции против РФ: Луценко предлагает заморозить активы отдельных россиян

Генеральный прокурор Юрий Луценко как член СНБО направил президенту Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях против отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ. Об этом он заявил в интервью ICTV, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины", - сказал Луценко.

При этом он отметил, что эти санкции должны действовать до деоккупации Украины.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что в Германии и Франции высказались за "меры по укреплению доверия между сторонами конфликта", а новые санкции против РФ "не являются частью таких мер".

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Германия не планирует вводить новые санкции против РФ после акта агрессии в Керченском проливе. По материалам ЛІГАБізнесІнформ