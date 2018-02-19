Новым вице-председателем ЕЦБ станет испанец Луис де Гиндос
Правительство Ирландии в понедельник приняло решение отозвать кандидатуру главы центробанка страны Филипа Лейна с голосования на пост вице-председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет издание Independent.
Таким образом, единственным кандидатом на эту должность остался министр экономики Испании Луис де Гиндос. Соответственно, его кандидатуру будет утверждать Европарламент в ходе слушаний без формального голосования министров финансов еврозоны (Еврогруппа).
По словам экспертов, Л.де Гиндос уже заручился поддержкой большинства министров, и власти Ирландии избавили Еврогруппу от пустой формальности.
Кроме того, ожидается, что Ф.Лейн будет одним из основных претендентов на пост главного экономиста ЕЦБ, который освободится в следующем году, и решение сняться с голосования в этот раз добавит ему очков в конкуренции за эту должность.