Новый транш МВФ поступит в Украину 15 декабря - глава НБУ

Первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества поступит на счета государства за 10 дней до Рождества, то есть 15 декабря. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Reuters.

"Украина выполнила все согласованные требования. Остались только бюрократические процедуры", - сообщил Смолий. Он также добавил, что в Нацбанке ожидают поступления транша "за 10 дней до Рождества", то есть 15 декабря 2018 года.

Вместе с тем, глава Нацбанка до сих пор отказался уточнить, сколько именно средств планирует выделить МВФ первым траншем в рамках новой программы сотрудничества. Однако он добавил, что его поступление позволит увеличить международные резервы Украины с 17,8 миллиарда долларов до 19,2 миллиарда долларов на конец 2018 года.

Напомним, принятие бюджета на 2019 год является ключевым требованием МВФ для утверждения новой программы stand-by для Украины и выделении первого транша, размер которого составит около 2 миллиардов долларов.

Решение МВФ о продолжении сотрудничества объявили после принятия правительством постановления о повышении цен на газ для населения на 23% с 1 ноября 2019 года. Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня является ключевым требованием Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной