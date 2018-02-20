Объем привлеченной Украиной в 2017г материально-технической помощи снизился на $317 млн - МЭРТ

Украина в 2017 году привлекла $928,32 млн материально-технической помощи, что на $317,34 млн меньше показателя за 2016 год.

Согласно обнародованным данным Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), в текущем году планируется сократить этот показатель до $700 млн.

"Наибольшими донорами для Украины являются США (около $370 млн ежегодно) и Европейский Союз (EUR310 млн ежегодно, которые включают? в том числе? секторальную бюджетную поддержку)", - отмечает МЭРТ.

Как уточняет министерство, в минувшем году правительство США предоставило Украине техпомощь в размере $450 млн, в том числе $305 млн на поддержку политических и антикоррупционных реформ, поддержку экономического роста, прав человека, энергетической безопасности, гражданского общества и поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В 2018 году МЭРТ прогнозирует привлечение $203,78 млн от США, $248 млн – от Еврокомиссии и $137,62 млн – от ООН.

В 2017 году в Украине реализовывалось 547 проектов международной техпомощи общей сметной стоимостью $5,7 млн, в том числе $2,4 млн финансирования из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Из них более 10 лет реализуется 21 проект, свидетельствуют данные МЭРТ.