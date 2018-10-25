Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд.