Около половины безработных украинцев имеют высшее образование, в Харькове таких 87%, сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

"На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием. Это говорит о том, что у нас большинство вакансий для профработников, а у тех, кто ищет работу, - высшее образование, и этот дисбаланс не дает возможности для быстрого трудоустройства", - рассказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

В.Ярошенко пояснил это тем, что на сегодняшний день в Украине около 80% выпускников средних школ идут учиться в вузы и лишь 20% получают профобразование.

"В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование", - отметил он.

Руководитель службы также проинформировал, что в 2016 году в базе занятости было около 33 тыс. вакансий, на конец 2017 года - более 100 тыс.

"Мы поменяли регламент работы в центрах занятости. Когда человек приходит за пособием по безработице, наш администратор предлагает вакансии.

Благодаря этому введению мы смогли оперативно трудоустроить около 45% тех, кто приходил к нам. У нас введена электронная очередь, он-лайн собеседование, видеорезюме, которое мы рассылаем работодателям, видео- презентация предприятий, "горячая линия", - рассказал В.Ярошенко о новшествах.