Омелян о экспрессе в Борисполь: Четыре поломки - это не много:

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает объективными техническими трудностями поломки рельсовых автобусов на маршруте "Киев - международный аэропорт "Борисполь".

"Когда мы говорим о таких технических трудностях - они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Тем не менее из более чем 500 поездок мы имеем 4 поломки. Я считаю, это менее 1%", - сказал он.

Министр отметил, что ситуация с поломками неприятна, лучше бы их не было вообще, однако подчеркнул, что даже при запуске абсолютно новых объектов с новой подвижной техникой случаются ее поломки. По материалам Украинские Новости