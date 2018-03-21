Опубликована программа развития дорог на 2018-2022 годы

На финансирование ремонта и развитие автомобильных дорог в течение 2018- 2022 годов направят почти 300 млрд гривен. Соответствующая программа развития автодорог опубликована на "Урядовом портале".

В частности, в правительстве прогнозируют, что на реализацию данной программы в течение пяти лет направят почти 300 млрд гривен, а результатом ее выполнения станет строительство, реконструкция и ремонт 6 692 километров автодорог.

В программе также перечислены основные объекты по направлениям международных коридоров: М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (82,6 км, 0,4 млрд гривен, 2018-2020); М-05 Киев-Одесса (131,1 км, 5,7 млрд гривен, 2018-2022); М-03 Киев - Харьков - Довжанский (369,7 км, 22,3 млрд гривен, 2018-2022); М-04 Знамянка - Луганск - Изварино (92,6 км, 2,6 млрд гривен, 2018-2022); М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (237,6 км, 9,0 млрд гривен, 2018- 2022); М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (237,9 км, 3,6 млрд гривен, 2018-2022); М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (275,9 км, 4,3 млрд гривен, 2018-2022); М-12 Стрый - Тернополь - Кировоград - Знамянка (428,2 км, 10,8 млрд гривен, 2018-2022).

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022 годы. По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины.