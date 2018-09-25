Опыт коррупционных ситуаций в течение последних 12 месяцев имели 64,6% украинцев - исследование

Опыт коррупционных ситуаций в течение последних 12 месяцев имели 64,6% украинцев. Об этом свидетельствуют данные мониторингового исследования КМИС "Состояние коррупции в Украине", проведенного в июле-августе 2018 года.

При оценке коррупционного опыта использовался комбинированный метод, который включал непрямую оценку опыта коррупции в государственных медицинских учреждениях и школах и оценку опыта взаимодействия с другими 19 сферами предоставления публичных услуг