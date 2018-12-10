Отопление и горячая вода в Украине подорожают с 1 января - решение Нацкомиссии

10 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые тарифы на тепловую энергию с учетом повышенной цены на газ, сообщается на сайте комиссии.

Утверждены тарифы для 18 лицензиатов, еще восемь заявок НКРЭКУ рассмотрит 11 декабря.

Глава комиссии Оксана Кривенко проинформировала в Facebook, что средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%.

По ее данным, в среднем тариф для населения вырастет на 12-24%, а для КП "Комэнергосервис" (Днепропетровская область) он снизится на 2%.

Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

Председатель НКРЭКУ также отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.

Кабинет Министров Украины 19 октября принял решение повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23%, до 8550 грн за 1000 м³.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что после повышения цены на газ тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не более чем на 16% и что рост тарифов не отразится на получателях субсидий. По материалам "Гордон".