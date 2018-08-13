Ожидается приезд миссии МВФ в Киев

Национальный банк Украины (НБУ) считает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев свидетельством улучшения перспектив выделения финансовой помощи в поддержку макроэкономической стабильности. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", - подчеркнул председатель НБУ Яков Смолий.

Кроме того, визит окажет положительное влияние на валютный рынок Украины и расширит возможности правительства по привлечению ресурсов на международных рынках капитала. Эти ресурсы необходимы для выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, напоминает Нацбанк.

Ранее представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован сообщил, что полноценная программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 до 19 сентября.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

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