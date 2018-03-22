Падение уровня доходов в Украине вызвано военным конфликтом - МВФ

Международный валютный фонд связывает падение доходов в Украине, прежде всего, с военным конфликтом и относит ее к развивающимся странам, пишет УНИАН со ссылкой на исследование МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.

В МВФ поясняют, что Украина не была включена в группу низкодоходных стран, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. Хотя по уровню доходов на одного гражданина Украина попадает в перечень именно бедных стран.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой - ред.)", - сообщили в МВФ.

Сообщалось, что четвертый пересмотр программы кредитования МВФ может быть уже в мае 2018 года, если украинские власти продемонстрируют прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяцы.

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Украина сможет получить очередной транш уже в апреле. Он считает, что страна на 80% выполнила требования МВФ.