Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн на оборону Украины

Нижняя палата американского Конгресса приняла проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности для Украины, сообщило посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны", - говорится в сообщении на странице посольства в "Фейсбук" в четверг.

При этом уточняется, что сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

Кроме того в дипломатическом представительстве Украины в Вашингтоне отметили, что в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

"В частности, Государственным департаментом поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", – сказано в сообщении.

В дальнейшем проект закона о "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

Как сообщалось, 23 июля Конгресс США рекомендовал продолжить финансовую помощь Украине на оборонные нужды в 2019 бюджетном году.

Согласно докладу об оборонном бюджете на следующий год, обнародованном во вторник, Конгресс рекомендовал оказать помощь на укрепление безопасности Украины на $250 млн