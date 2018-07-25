Пенсионному фонду одолжат денег из госказны

Государственная казначейская служба в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансирования выплат пенсий в июле.

Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Слюз, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", - сказала она.

При этом, по словам Слюз, Госказначейство полностью рассчиталось с ПФ, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", - пояснила она.

Как стало известно, задержка пенсий в июле 2018 года произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса.

Ранее в "Укрпоште" подтвердили, что по состоянию на 24 июля существуют технические задержки с выплатой пенсий.

В компании отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде