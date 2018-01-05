Пенсионному фонду Украины в госбюджете-2018 предусмотрено выделение 139,3 млрд грн

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение Министерству социальной политики Украины 152,29 млрд грн, из которых 139,3 млрд грн – Пенсионному фонду Украины, 631,6 млн грн – на выплату социальных стипендий студентам высших учебных заведений.

Об этом говорится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году Минсоцполитики выделялось 145,86 млрд грн.

Из предусмотренного в 2018 году финансирования для Минсоцполитики, на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальную помощь лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной выделено 1,32 млрд грн; на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 1,92 млрд грн; на ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание – 3,21 млрд грн.

Государственной службе по труду в 2018 году запланировано 595 млн грн; Государственной службе Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции – 157,6 млн грн, из которых на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением с применением современных технологий пострадавших участников Революции Достоинства и участников антитеррористической операции – 109 млн грн.

На деятельность Фонда социальной защиты инвалидов предусмотрено 1,645 млрд грн.

В госбюджете-2018 на субвенцию из государственного местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 517,7 млн грн; на субвенции на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком", оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя – 925,7 млн грн.