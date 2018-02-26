Пенсионный фонд оценил свои убытки из-за теневой занятости в 30 миллиардов

Убытки Пенсионного фонда Украины в 2017 году составили 30 млрд грн вследствие высокого уровня теневой занятости населения, который составляет 23,1%, сообщается в публичном отчете фонда.

Сообщается, что, по данным Государственной службы статистики Украины, 3,7 млн человек, или каждый третий работник, работает без оформления трудовых отношений. Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

"Вследствие неформальной занятости убытки Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн", - подчеркивается в отчете фонда.

Отмечается, что по результатам проведенной работы в 2017 году легализовано 99,5 тыс. рабочих мест (что на 95,2 тыс. рабочих мест меньше, чем в 2016 году), в результате чего мобилизовано 120,2 млн грн единого социального взноса (что на 39,3 млн грн меньше, чем в 2016 году).

По словам главы Министерства социальной политики Украины Андрея Ревы, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 млн с 4 млн работающих нелегально человек.

Пенсионный фонд Украины по итогам 2017 года обеспечил выплаты для 11,7 млн пенсионеров на сумму 286,6 млрд грн.