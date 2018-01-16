Перед национализацией "ПриватБанк" был объектом махинаций на 5,5 млрд долларов, - Kroll

Независимое исследование американского детективного агентства Kroll подтвердило, что ныне государственный "ПриватБанк" был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам финучреждения в сумме 5,5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно материалам расследования, следует выделить основные мошеннические действия, для совершения которых его бывышие владельцы использовали финучреждение.

Так, детективами точно установлено, что средства банка выводились путем покупки активов и финансирования различных бизнеспроектов, связанных с экс- владельцами "ПриватБанка" как на территории Украины, так и за рубежом.

Кроме того, источники происхождения кредитных средств тщательно маскировались, равно как и их реальное назначение, что имеет характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Также в результате расследования американские детективы обнаружили "банк в банке". Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "ПриватБанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников национализированного банка.

В процессе изучения струтктуры кредитов и системы управления ими была обнаружена теневая банковская структура, функционирование которой было напарвлено на управление корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПАО "ПриватБанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

Что касается баланса активов и пассивов банка, то согласно проведенному расследованию, к моменту национализации банка в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля были предоставлены сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 75% кредитного портфеля были консолидированы в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5.5 млрд. долларов.

Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка. Национальный банк выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных меморандумом, "проведение экономического расследование операций ПАО" ПриватБанк "для определения, имели место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации".

Напомним, детективное агентство нанял Национальный банк Украины, который намерен привлечь экс-владельцев скандального банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к ответственности за выведение из финучреждения средств и многочисленные махинации. Параллельно с Kroll работало и консалтинговое агентство AlixPartners.

Кроме того, аудитом кредитного портфеля банка, в частности в разрезе кредитов, выданных связанным лицам, занималось агентство из "большой четверки" Ernst&Young. Отметим, что Нацбанк привлек E&Y к проверке "Привата" после того, как регулятора не удовлетворили результаты аналогичной проверки, проведенной еще одним известным аудитором компанией PriceWaterhouseCoopers, которая, по мнению НБУ, завысила стоимость залогового имущества, предоставленного банку в качестве обеспечения выданных кредитов.

При этом, экс-владелец банка Игорь Коломойский не оставляет попыток заблокировать всеми возможными способами работу аудиторов и детективов, засыпая разные судебные инстанции многочисленными исками.

Так, 16 января Киевский районный суд Одессы отменил ранее принятое им решение о блокировании forensic audit "ПриватБанка".

Кроме исков о признании недействительными договоров, заключенных госорганами и правительством в отношении проведения аудита "ПриватБанка", Коломойский подал несколько исков в разные суды о защите чести, достоинства и деловой репутации, некоторые из которых удовлетворены в судебном порядке.

Стоит пояснить, что согласно решениям судов по этим искам, ответчикам, а среди них Минфин, Нацбанк и собственно сам "ПриватБанк", запрещается совершать любые действия, могущие нанести вред интересам Коломойского.