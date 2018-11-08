Пинзеник порадив авторам мораторію на здорожчання газу ухвалити мораторій на зиму

Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат Віктор Пинзеник радить ініціаторам законопроекту про мораторій на підвищення цін на газ для населення ухвалити також мораторій на прихід зими.

Про це він написав у Facebook, коментуючи практичну можливість реалізації такої ініціативи.

"Хочу зробити свій внесок у "мораторієтворчість". Може замість мораторію на підвищення цін газу краще заборонити зиму (накласти мораторій на прихід зими)? Тоді і газу не потрібно буде", - зіронізував депутат.

За словами Пинзеника, такі законодавчі ініціативи спрямовані лише на "годування байками" населення, оскільки постачальники газу все одно продаватимуть газ за установленими цінами.

"Чекаємо, що налякані таким рішенням постачальники газу зі Словаччини, Польщі, Угорщини чи інших країн почнуть на догоду українським політикам негайно знижувати ціни? Довго чекати доведеться. Бо їх такими рішеннями не злякаєш. І продаватимуть вони газ за такими ж цінами, як і досі. Так само, як і ми платитимемо ті ж ціни, а не придумані українськими політиками. Такими рішеннями співвітчизників можна і далі годувати байками про низькі ціни на газ, які їм доведеться платити. Бо другу, невидиму частину оплати газу, яку зрештою все одно роблять наші громадяни за нібито дешевий газ, не кожен збагне зрозуміти чи усвідомити. І йде ця друга частина через такі болота, що завжди плодитиме олігархів", - підкреслив Пинзеник. Читайте також: Меркель нагадала головам фракцій ВР, що здорожчання газу - неминуче

Як відомо, у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для населення - No9265 та No9265-1.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна без кредиту МВФ не уникне дефолту, а тому змушена була виконати його умови і підвищити ціну на газ.

За матеріалами УКРІНФОРМ