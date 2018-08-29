По иску "Нафтогаза" арестованы акции "Газпрома"

Согласно решению Окружного суда Амстердама по иску "Нафтогаза" были арестованы принадлежащие российскому ПАО "Газпром" акции оператора газопровода "Голубой поток" (Blue Stream Pipeline Company B.V., BSPC).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет Газпрома.

Отмечается, что арест также наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

Решение амстердамского суда было вынесено 30 мая 2018 года, однако какие именно активы были арестованы, тогда не сообщалось.

В отчете Газпрома также указано, что компания "оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Читайте также: Украина уже 1000 дней не закупает газ у России

В конце мая Нафтогаз получил от голландского судьи разрешение на арест долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих "дочек".

Шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле Газпрома в их акционерном капитале.

В целом суды арестовали активы Газпрома в Швейцари, Великобритании и Голландии.

BSPC B.V.- совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода в Турцию "Голубой поток".