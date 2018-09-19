По прогнозам Международного валютного фонда, украинская экономике к 2023 году вырастет в 1,5 раза

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики.

Согласно прогнозу МВФ, в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет в 1,5 раза.

По данным МВФ, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения составляет $2,82 тыс. При этом к 2023 году этот показатель может вырасти до $4,22 тыс.

В целом показатель ВВП на душу населения развивающихся стран оценивается в $5,49 тыс., средний по миру - в $11,73 тыс., тогда как развитых стран - в $48,97 тыс. Прогнозируется, что к 2023 году эти показатели будут постоянно расти. Например, ВВП на душу населения в развивающихся странах может вырасти до $7,43 тыс., средний показатель по миру - до $14,49 тыс., а в развитых странах показатель валового внутреннего продукта вырастет до $58,46 тыс.

Что касается ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то тут МВФ оптимистичней по отношению к Украине. По состоянию на этот год, ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности оценивается в $9,21 тыс, к 2023 году этот показатель, как ожидает МВФ, вырастет до $12,26 тыс.

По данным МВФ, у развивающихся стран этот показатель в этом году составляет $12,51 тыс., у развитых странах -$51,42 тыс. Средний показатель по миру отсутствует. Ожидается, что эти показатели через пять лет составят $16,5 тыс.- для развивающихся стран и $60,29 тыс. - для развитых. Прогноз относительно среднего ВВП по миру отсутствует.