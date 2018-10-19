По уровню благосостояния Украина вошла в последнюю двадцатку стран

Швейцарский банк Credit Suisse обнародовал данные ежегодного рейтинга Global Wealth Report относительно уровня благосостояния, пишет Зеркало недели.

В Украине, по данным аналитиков, показатель благополучия составляет $1563 на каждого гражданина, по этому показателю Украина занимает 123 место в мире из 140 стран.

Первую строчку рейтинга занимает Швейцария с показателем $530 тыс.. На втором месте - Австралия - $411 тыс., на третьем месте - США ($404 тыс.). В десятку самых благополучных стран также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Стоит отметить, что ниже Украины в списке разместились - Беларусь ($1563), Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094). Лучшие показатели у Непала ($2054), Камеруна ($2282), Кении ($2306) Бангладеша ($2332), Лесото ($2640).

Аналитики Credit Suisse также насчитали в Украине 135 богачей, чье состояние превышает $50 млн. По количеству богачей Украина занимает 53 место в мире. Стоит отметить, что в 2017 году таких лиц в Украине насчитывалось 115.

Больше всего толстосумов проживает в США (70 540 человек), далее идет Китай (16 511 человек), Германия (6323), Великобритания (4665), Япония (3576), Индия (3339), Италия (3217), Франция (3036).

Совокупный уровень богатства Украины оценивается в $55 млрд. По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире. На первом месте - США с $98,154 трлн, за которыми следует Китай с $51,876 трлн. Далее идут Япония ($23,884 трлн), Германия ($14, 499 трлн), Великобритания ($14,209 трлн), Франция ($13,883 трлн), Италия ($10,569 трлн), Канада ($8,139 трлн), Австралия ($7,577 трлн