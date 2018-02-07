Под Радой митингуют военные пенсионеры

Под зданием парламента собрались порядка 400 военных пенсионеров, которые требуют поднять им пенсии. Сегодня в Раде запланировано заседание парламентского Комитета национальной безопасности и обороны.

Около 400 военных пенсионеров проводят сегодня под зданием парламента митинг с требованием повышения пенсий. Митингующие заполнили почти всю площадь перед Верховной Радой, сообщает Укринформ.

Как отмечается, организаторы мероприятия выступают перед митингующими и предлагают варианты действий для достижения цели.

Участники акции держат в руках флаги организаций и объединений военных пенсионеров, в частности, Координационного совета общественных ветеранских организаций силовых структур, Всеукраинского союза общественных объединений участников боевых действий, ветеранов военной службы, Союза офицеров Украины.

Ветераны держат в руках плакаты с надписями: Требуем перерасчета пенсий, Нет геноциду военных пенсионеров. Время от времени из толпы раздаются крики Ганьба!. В целом ситуация спокойная.

Правоохранители усилили охрану здания парламента, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечено порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

В среду запланировано заседание парламентского Комитета национальной безопасности и обороны, в котором ожидается участие министра обороны Степана Полторака и министра социальной политики Андрея Ревы.

На заседании комитета будет рассматриваться вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.

Напомним, в Кабмине утверждают, что вследствие реформы пенсионного обеспечения военнослужащих, их пенсия увеличится на 77%.