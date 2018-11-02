Польша может получить около пяти тысяч гектаров украинской земли - СМИ

Госводагентство исправно платит за услуги охранникам, которые стерегут законсервированы насосные станции, не представляющих материальную ценность

Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Украина может передать Польши около пяти тысяч гектаров земель общей стоимостью более 862 миллионов гривен из-за недостаточного финансирования укрепления приграничных берегов реки Западный Буг в Волынской области. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на официальный отчет Государственной аудиторской службы, которая провела проверку работы Госводагентства с января 2015 по апрель 2018 года

Согласно документу, аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств существует на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Общая стоимость необходимых работ составляет около двух миллиардов гривен.

Аудиторы подчеркивают, что Министерство финансов и Министерство экологии знают о проблеме, но в течение 2015-2017 годов деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

"Также Госводагентство из-за недостаточного финансирования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. Только 44,9 тысяч га из 151 тысяч га, то есть 30% земли, оформлено официально", - отмечает СМИ.

Аудиторы отметили, что в 2015-2017 годах Госводагентство не проводило реконструкцию инженерной инфраструктуры оросительных систем и паспортизации водных объектов. Из-за этого имеют место системные кражи государственного имущества.

В документе отмечается, что Госводагентство исправно платит за услуги охранникам, которые стерегут законсервированы насосные станции, не представляющих материальную ценность. По мнению аудиторов только за два последних года такая ситуация привела к неэффективным расходам на сумму 117 млн грн.

"Из-за недостаточного финансирования бюджетных программ капитальные инвестиции Госводагентства постоянно дорожают. Лишь по ряду объектов подорожание произошло на сумму около 165 млн грн и потенциальные непроизводительные потери могут составить еще 227,9 млн грн", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией. По материалам Корреспондент.net