Пониженные на 6,3% "зеленые тарифы" для домохозяйств вступили в действие с 12 октября

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), №556 от 26 июня 2017 года о снижении на 6,3% "зеленых тарифов" для домохозяйств вступило в действие с 12 октября.

Документ после более чем трех месяцев задержки, наконец, был опубликован в номере официального издания "Урядовый курьер" от 11 октября, хотя регулятор хотел ввести в действие эти тарифы с 1 июля.

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с изменением курса евро.

Как сообщалось, предыдущее постановление НКРЭКУ, устанавливающее размеры "зеленых тарифов" для домохозяйств (№359 от 23 марта 2018 года) и вступившее в силу с 24 июня, предусматривало увеличение тарифов на 0,8% из-за роста курса евро.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.