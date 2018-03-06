Порошенко подписал указ о санкциях против российских банков

Президент Петр Порошенко подписал Указ No 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Публичного акционерного общества "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

Решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на Секретаря СНБОУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинет Министров Украины вместе с Нацбанком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением.

Министерству иностранных дел Украины поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.