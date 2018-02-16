Порошенко подписал закон о корпоративных договорах

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров", направленного на повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО) подписал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью от президента 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4470 от 19 апреля 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров", направленного на повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

Документом предлагается законодательно ввести нормы о заключении корпоративных договоров - договоров о реализации прав участников (учредителей) ООО и договоров между акционерами, а также внести в Гражданский кодекс нормы, которые предоставят возможность эффективно задействовать механизм управления и принятия внутренних решений путем заключения акционерами (участниками) корпоративных сделок.

Помимо этого, предлагает внести изменения в Гражданский кодекс и законы "Об акционерных обществах", "О хозяйственных обществах" и "О ценных бумагах и фондовом рынке" для обеспечения возможности определения порядка управления и принятия внутренних решений акционерами (участниками) путем заключения корпоративных соглашений. В частности, предполагается дополнить указанные законодательные акты новыми статьями с целью регламентации вопроса заключения участниками АО и участниками (учредителями) ООО договоров с целью совместной реализации их прав, нормами о необходимости раскрытия информации о факте заключения договора между акционерами.

Как ранее сообщала руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, законопроект о корпоративных договорах поддерживают профильный комитет Рады, правительство, бизнес-ассоциации. По ее словам, законопроект либерализует регулирование взаимоотношений акционеров компаний, позволит вернуть бизнес в Украину. Так, существующее корпоративное законодательство не позволяет урегулировать сложные соглашения, структурировать их в Украине, не защищает права как мажоритарных, так и миноритарных акционеров. Поэтому большинство компаний создают юрлица в других юрисдикциях, законодательство которых гарантирует безопасность инвестиций и обеспечивает гибкость в процессе планирования правоотношений. В результате, де-юре основным инвестором в Украину остается Кипр.