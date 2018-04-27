Порошенко подписал закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и МБРР

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития". Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Согласно информации, соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в украинскую экономику долгосрочных инвестиций в объеме 150 млн долларов США под государственные гарантии.

Также документ предусматривает получение ПАО "Укрэксимбанк" как заемщиком кредитных средств Международного банка реконструкции и развития для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.

Предполагается, что реализация проекта окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Напомним, что 5 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект No 0163 о ратификации соглашения с Международным банком реконструкции и развития о предоставлении "Укрэксимбанку" кредита в сумме 150 млн долларов.