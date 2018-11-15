Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов

15 ноября в Киеве президент Украины Петр Порошенко во время заседания государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смеле Черкасской из-за отсутствия теплоснабжения заявил поручил включить отопление в городе в течении нескольких часов, передает корреспондент издания "Гордон".

"Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение и боится сорвать пломбу, то это решения принимаю я. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что на протяжении суток, ответственные лица должны оформить все необходимые документы.

"Если местная власть будет препятствовать оформлению документов, то у нас есть Верховная Рада, которая может назначить досрочные выборы городского головы или горсовета. Даю вам несколько часов - мне как президенту доложить, что тепло запущено", - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что ожидает реакции от правоохранителей на срыв отопительного сезона в городе.

В Смеле до сих пор нет отопления, школы не работают с 12 ноября.

Коммунальное предприятие "Смелакоммунэнерго" пока не подает тепло в дома горожан из-за нехватки средств на закупку газа и неурегулированных спорных вопросов по поводу задолженностей.

В "Нафтогазі" отмечают, что причина отсутствия теплоснабжения - "бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца".