Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ вместо Гонтаревой

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 соответственно зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января 2018 года.

Как сообщалось, на днях группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление, в котором предлагается обратиться от имени парламента к президенту Петру Порошенко с просьбой безотлагательно освободить от обязанностей главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в конце августа 2017 года сообщила, что президент определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и внесет одного из них на утверждение в Верховную Раду до конца сентября.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.