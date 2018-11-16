Порошенко продал половину своего завода Тигипко

Группа "ТАС" стала владельцем более 50% пакета акций завода "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает пресс-служба группы. В сентябре 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал продажу завода "Кузни на Рыбальском".

Инвестировав в новый актив, группа "ТАС" не будет менять профиль и основные направления развития этого завода. Там заверили, что соглашение, подготовкой которого занималась аудиторская компания Ernst & Young, полностью соответствует требованиям действующего законодательства и нормам международного права. Его стоимость не разглашается.

Антимонопольный комитет ранее предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение свыше 50% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Заявление Тигипко поступило в Комитет 26 сентября, после чего ведомство начало анализ.

Тигипко разрешили купить завод Порошенко Завод "Кузня на Рыбальском" расположен в Киеве. Это одно из старейших предприятий Киева, основанное в 1862 году как механическое предприятие со сталелитейным производством, а в 1928 году предприятие занялось судостроением.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, является одной из крупнейших финансово- промышленных групп Украины. Группа представлена в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, венчурных и других проектах. В частности, в промышленное направление Группы входят: ПАО "Днепровагонмаш", ООО "ПКФ "Старк", транспортно-операторская компания ООО "ТАС-Логистик", лизинговая компания ООО "УЛФ-Финанс". По материалам Український Бізнес Ресурс