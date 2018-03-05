Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут России шантажировать Евросоюз и Украину

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы не дадут Российской Федерации шантажировать Евросоюз и Украину.

"Я очень надеюсь, что страны Северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль, чтобы не позволить Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал он на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что угрозы российского "Газпрома" о прекращении поставок газа в Украину, невзирая на решение Стокгольмского арбитражного суда, нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы расторжения контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".