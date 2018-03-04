Президент Украины Петр Порошенко сообщает о нормализации ситуации с поставками газа в Украину благодаря росту поставок из стран Европейского Союза.

"Сегодня у нас стабильная ситуация с поставками газа: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Резко увеличились поставки газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Глава Украинского государства также добавил, что "времена газового шантажа РФ уже в прошлом".

Как сообщалось, ОАО "Газпром" (РФ) 1 марта отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный авансовый платеж около $125 млн, и продолжил практику нарушения обязательств по обеспечению минимально необходимого давления на входе в ГТС Украины. С учетом холодов и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе, "Нафтогаз" призвал население и предприятия Украины сократить потребление газа на пару суток – до контрактования компанией необходимых объемов газа в Европе и прогнозируемого потепления.

По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Украина должна была получать от Газпрома 18 млн куб. м газа в сутки, но после отказа российской компании выполнять соглашение смогла оперативно законтрактовать необходимые объемы газа в Европе

По данным "Укртрансгаза", импорт природного газа в Украину 1 марта составил 2,836 млн куб. м (Словакия – 2,539 млн куб. м, Венгрия – 0,296 млн куб. м, Польша – 0,001 млн куб. м).

В то же время, если по состоянию на 2 марта было забронировано 4,503 млн куб. м (Словакия – 1,893 млн куб. м, Венгрия – 0,549 млн куб. м, Польша – 2,061 млн куб. м) мощности на входе в ГТС Украины со стороны Европы для импорта газа, то на 3 марта "бронь" уже составила 26,387 млн куб. м (Словакия – 16,9 млн куб. м, Венгрия – 7,425 млн куб. м, Польша – 2,062 млн куб. м).

3 марта П.Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны и покрытии образовавшегося дефицита. Он также поблагодарил украинцев за участие в акции по сокращению использования природного газа, что позволило уменьшить его потребление 2 марта на 25 млн куб. м, или на 14%.