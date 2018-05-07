Порошенко сообщил, когда МВФ может выделить Украине следующий транш
Президент Петр Порошенко сообщил, когда по его мнению, Международный валютный фонд (МВФ) может выделить Украине следующий транш по программе расширенного финансирования.
"Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я уверен, что это случится в первой половине года, скорее всего, в мае. И затем мы получим следующий транш", - сказал Порошенко в интервью немецкому журналу Focus.
Украина 4 мая провела платеж в пользу МВФ на общую сумму 257,25 млн SDR ($368 млн).
1 мая Украина выплатила еще $80,7 млн.
22 апреля председатель Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина и МВФ обсуждают приезд миссии Фонда в Киев.
Четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда для Украины, вероятно, будет завершен в третьем квартале этого года, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch.
Этот пересмотр даст Украине возможность получить следующий транш, который, вероятно, составит $1,9 мдрд