Поставки газа в котельные Смелы (Черкасская область) восстановлено в ночь с 1 на 2 февраля 2018 года. Об этом сообщили в Смелянский горсовете, передает "Громадскьке радіо". "Котельные уже включены. Вчера ночью возобновили поставки", - уточнили в управлении жилищно-коммунальных услуг исполнительного комитета городского совета. Газ во всех котельных Смелы был отключен предприятием "Черкассыгаз" в четверг, 1 февраля. Причиной такого шага стали долги частного предприятия ООО "Смела Энергоинвест". На сегодня сумма долга составляет 200 млн гривен. Эта компания в 2010 году по решению горсовета получила права на городские котельные и коммуникации, однако из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям в прошлом году договор был расторгнут. Напомним, в Смеле Черкасской области 1 февраля во связи с отключением теплоснабжения жители города вышли на митинг. Так, горожане перекрыли трассу "Киев-Днепр".

