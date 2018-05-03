Правительственный комитет утвердил 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году

Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром", сообщил и.о.главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Он уточнил, что 18 объектов уже находятся в управлении Фонда, в том числе "Тернополь-", "Запорижжя-", "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго", Херсонская, Днепровская, Криворожская и Северодонецкая ТЭЦ, "Азовмаш", "Турбоатом", ЗТМК, "Ориана", Завод алюминиевой фольги, "Президент-Отель", "Центрэнерго", ОПЗ и "Сумыхимпром".

Как отметил В.Трубаров, в управлении Минэкономразвития три предприятия: ОГХК, "Электротяжмаш" и Днепровский электровозостроительный завод, еще два объекта в управлении Минагрополитики - "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и по одному подчинены Минэнергоугля, Кабмину и Минздраву – соответственно Угольная компания "Краснолиманская", "Украгролизинг" и "Индар".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 2018 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации 2 марта на Нацсовете реформ.

В связи со вступлением в силу этого закона с 7 марта ФГИ пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, в частности, исключив из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго, "Донбассэнерго" и 40% - "Свит ласощив".

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций ОПЗ, 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК) и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс ФГИ запланировал на май, "Центрэнерго" – на июнь, однако в сообщении В.Трубарова ЗАлК отсутствует.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ, столь существенное сокращение списка крупнейших объектов для приватизации в 2018 году было связано с тем, что лишь указанные четыре объекта подпали под переходные положения нового закона. Дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году должен быть дополнительно утвержден правительством.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.