Правительство не будет принимать решений, ведущих к повышению цен на нефтепродукты

Правительство Украины не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в Киеве в среду.

"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одно решение комиссии по торговли либо правительства, которое могло бы привести к монополизации, сговору, или повышению цен на топливо", - сказал он.

Премьер добавил, что выступает за модернизацию украинских НПЗ и строительство новых заводов в стране, однако считает неприемлемыми попытки создания искусственных монополий.

Как сообщалось, "Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива (ДТ) с 1 мая 2018 года. В частности, импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) предлагается с 1 мая ограничить на уровне 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считает необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% - для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.