Правительство ограничило начисление премий чиновникам

Кабинет министров Украины в рамках реформы госслужбы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, что сделает невозможным начисление чрезмерных премий. Соответствующее решение принято на заседании правительства. "Речь о невозможности чиновников начислять себе "баснословные" премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки. Когда на местах люди будут получать качественный сервис от чиновника, тогда можно будет говорить о поощрении", - заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман.

