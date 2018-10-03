Правительство предлагает установить стартовую цену продажи 78,3% акций компании "Центрэнерго" в 5,984 млрд гривень.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления.

"На заседании правительства планируем рассмотреть вопрос условий приватизации" Центрэнерго ", - написал в Facebook министр Кабинета Министров Александр Саенко в среду.

Вместе с тем проект постановления среди условий продажи госпакета акций этого предприятия предлагает утвердить обязательства учитывать рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 по заказу Фонда госимущества Украины, а также направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций, которым до его продажи владело государство.

Ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst & Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне 225,479 млн долларов (5,984 млрд гривень).

Напомним, Фонд госимущества Украины планирует объявить конкурс по продаже 78,3% акций ПАО "Центрэнерго" в конце ноября или начале декабря.