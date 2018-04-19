Правительство Украины открыло финансирование "теплых" кредитов

Кабинет министров Украины запустил сезон финансирования "теплых" кредитов на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности), с 18 апреля граждане могут воспользоваться правительственной программой "теплых" кредитов в уполномоченных банках и получить возмещение.

Как напомнили в агентстве, возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Кроме того, частные домохозяйства и ОСМД могут получить дополнительные компенсации от местных властей. Соответствующие программы действуют в 62 городах.

Кабинет министров Украины выделил 400 млн грн. на компенсации по "теплым" кредитам на 2018г., из которых 190 млн грн. будут направлены для ОСМД.

За время существования программы с октября-2014 ею воспользовалось более 400 тыс. семей, которые привлекли больше 5 млрд грн. "теплых" кредитов.