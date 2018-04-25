Правительство утвердило тариф на первичную медпомощь в размере 370 гривен

Кабинет министров Украины утвердил тариф на первичную медицинскую помощь в размере 370 гривен в год на одного пациента, который подписал декларацию с врачом. Кроме того, правительство утвердило корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. Так, за обслуживание ребенка возрастом до пяти лет врач будет получать 1,480 тыс. гривен, за ребенка от 6 до 17 лет - 814 гривен. За предоставление первичной медицинской помощи взрослым от 40 до 64 лет предусмотрено 444 гривен, от 65 лет - 740 гривен. Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, который подписал декларацию с врачом, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составит 1,25 (462 гривен). Вместе с тем оплата за обслуживание пациентов, которые не выбрали своего врача и не подписали с ним декларацию, составит 240 гривен, и по отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты

Напомним, по состоянию на 25 апреля в рамках медицинской реформы уже более 1,6 млн украинцев подписали декларации с врачами.

