Прекращение программы МВФ грозит усилением девальвационных рисков - Нацбанк

Нацбанк предупреждает о том, что прекращение программы макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда может грозить Украине усилением девальвационных и инфляционных рисков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национального банка (НБУ). Основным риском для получения запланированной суммы средств Нацбанк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ. "В случае досрочного прекращения программы МВФ это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, что может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы", - отметили в НБУ. В 2018 году Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) 2 млрд долларов, сообщили в Нацбанке. "В текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов США от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка", - сообщили в НБУ. В регуляторе прогнозируют, что такие поступления позволят увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу в НБУ ожидают формирования дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов.

