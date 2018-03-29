Президент подписал закон о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ с подписью президента возвращен в парламент 29 марта.

Законом разрешается использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков).

Кроме того, устраняется необходимость получения горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку по решению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Законом нефтегазодобытчикам предоставляется право после завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены целевого назначения и оформления документов на право пользования (сейчас компании обязаны останавливать добычу на период оформления документов).

Снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.

Законом предоставляется право недропользователям на пользование своей геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).

Как сообщалось, Рада приняла соответствующий законопроект №3096-д в целом 1 марта 2018 года.