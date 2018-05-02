Государственный ПАО "ПриватБанк" списал 5,56 млрд гривен кредитов, которые были выданы до его национализации. Об этом свидетельствует обнародованная отчетность банка за 2017 год. Согласно отчетности, банк выделили отдельным пунктом группу неработающих кредитов, которые были выданы до 19 декабря 2016 года (то есть до перехода банка в государственную собственность). По состоянию на 31 декабря прошлого года объем таких кредитов составил 185,6 млрд гривен, против 191,14 млрд гривен на конец 2016 года, а сформированный резерв по ним - 181,9 млрд гривен (на конец 2016 года - 169,15 млрд гривен). Кроме того, в 2017 году за счет резерва, банк списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на сумму 5,86 млрд гривен. В резерв под обесценивание кредитов банком списано 17,3 млрд гривен. К концу 2017 года банк оценивал полученное недвижимое имущество как урегулирование просроченных кредитов на сумму 11,27 млрд гривен, тогда как на конец 2016 года - 21,84 млрд гривен. Напомним, 27 апреля наблюдательный совет ПриватБанка утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2017 год и стратегию развития банка до 2022 года.

