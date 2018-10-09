ПриватБанк списал на убытки 6 млрд грн кредитов, выданных до национализации

Наблюдательный совет ПриватБанка согласовал решение правления банка о формировании 100% резерва по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков на сумму 272,3 млн долларов (включая 75 млн долларов процентов по кредитам).

"Учитывая существенный размер задолженности по кредитным договорам, а также то, что процесс погашения задолженности, который должен был состояться в контексте выполнения предыдущими владельцами своих обязательств по приведению капитала банка в соответствие с нормативными требованиями, не был выполнен, банк вынужден покрывать убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн и сформировать в сентябре 2018 года 100% резервов на покрытие таких убытков за счет прибыли от текущей деятельности банка", - говорится сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что ПриватБанк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления и нанесении ущерба.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 году.