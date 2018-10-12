ПриватБанк в ночь на 14 октября приостановит работу всех платежных систем

"ПриватБанк" в ночь на воскресенье (14 октября) проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка, что приведет к приостановке работы всех платежных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя сети региональных пресс-офисов банка Ирины Музычук в Facebook.

"В рамках процесса миграции на новую версию системы управления все операции с платежными карточками банка будут прекращены с полуночи до 4 утра. Дальнейшая стабилизация работы может длиться до 8:00 утра воскресенья 14 октября", - написала она.

Музычук также добавила, что в это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

Она также рекомендовала миллионам клиентам "ПриватБанка" позаботиться о наличных деньгах заранее.