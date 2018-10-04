ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети передачи данных крупнейших провайдеров связи

риватБанк заявил о восстановлении стабильной работы сайта банка и веб-сервисов после аварии сети глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров Интернета - компаний "Укртелеком" и DataGroup.

Как говорится в сообщении банка в четверг вечером, этого удалось достичь благодаря нестандартным решением и созданию нового резервного канала передачи данных.

ПриватБанк напомнил, что в четверг с 17:15 из-за аварии линий связи в Германии и перебоев с передачей данных, клиенты банка могли столкнуться с временными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-сервисов.

Как отметил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов, компания совместно с иностранными партнерами приняла все возможные меры для скорейшего восстановления канала связи, поврежденных за пределами Украины.

"Отмечу, что резервирование канала договором было не предусмотрено. Мы сожалеем, что сложилась такая ситуация", - сказал он.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.