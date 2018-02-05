Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Смолия главой НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту утвердить постановление об увольнении с должности главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и назначении на этот пост Якова Смолия, сообщил журналистам первый заместитель главы комитета Михаил Довбенко в понедельник в Киеве.

"Голосование было позитивным: поддержали проект постановления, внесенный президентом Украины, о позитивном голосовании за Якова Смолия в сессионном зале", - сказал он.

Как сообщалось, 18 января этого года президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени она остается в отпуске и не намерена возвращаться на работу в ценбробанке.

Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.