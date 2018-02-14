Прокуратура обвиняет в отмывании 1,3 млрд грн экс-руководителя фармзавода в Борисполе

Прокуратура города Киев 13 февраля объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации доходов, полученных преступным путем организованной преступной группой в особо крупных размерах в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода "Макс-Велл" в Киевской области.

Об этом сообщается в пресс-релизе международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА Банка.

Как указано в сообщении, в случае признания виновным судом, К.Алибеку грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Согласно сведениям Единого государственного реестра в период с 2006 по 2010 годы К.Алибек был учредителем и руководителем НПОКЦ "Макс-Велл" (ныне – "Фармекс"), которое использовалось экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Олигарха, занимавшего в свое время пост министра энергетики Казахстана, обвиняют в его стране в хищении более $7,5 млрд. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют ему растраты на сумму более $2,5 млрд.

С 2009 года правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно одного из крупнейших банковских мошенничеств в СНГ, в котором было задействовано более 1 тыс. специально созданных подставных компаний по всему миру.

Ранее английские суды признали М.Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Срок М.Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там он 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию. В июне 2017 года М.Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По фактам незаконного выведения средств и их легализации украинская Нацполиция в начале 2017 года сообщила М.Аблязову о новом подозрении, а украинская Генеральная прокуратура обратилась во Францию с дополнительным ходатайством о выдаче М.Аблязова Украине для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду "Макс-Велл" ("Фармэкс").